В Москве проходит фестиваль "Ночь кино"

Теги: Культура кино музей

В "Музее Москвы" в выходные проходит фестиваль "Ночь кино". В мероприятии задействовано более двух тысяч площадок. В программе - более сотни фильмов.

Более сотни фильмов, громкие премьеры и дебюты молодых режиссеров. В эти выходные в Москве проходит "Ночь кино". В фестивале задействовано более двух тысяч площадок, сообщает "ТВ Центр".

Торжественную церемонию открытия провели в "Музее Москвы". Для этого на территории комплекса соорудили огромный кинотеатр под открытым небом. Организаторы решили не ограничиваться только одной ночью, развлекательная программа продлится и все воскресенье. Зрители не только могут посмотреть кино, но и пообщаться с режиссерами и актерами. Послушать лекции и поучаствовать в творческих мастер-классах.