В Москве стартовал фестиваль "Спасская башня"

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Незабываемое красочное шоу в самом центре Москвы. В столице стартовал десятый юбилейный международный фестиваль "Спасская башня". Классическая музыка, рок-н-ролл, народные мотивы и не только - в исполнении военных оркестров из разных уголков мира. Торжественная церемония открытия состоялась на Красной площади.

Словно сошедшие с древних папирусов! Одежда музыкантов Египетского военного оркестра один в один - одеяния фараонов, а вот песни наши - любимые, передает "ТВ Центр".

Кому "Катюша" удалась лучше: египетскими музыкантам или же турецкому оркестру "Мехтер" - решать зрителям. Репертуар здесь на любой вкус. В этом изюминка "Спасской башни". Коллективы сменяют друг друга, каждые десять минут. Итальянские карабинеры пошли на рискованный эксперимент.

"Перенервничал" - перешептываются за кулисами даосские монахи из Уданшаня - родины древнего китайского боевого искусства Ушу. Уж они-то знают, как держать эмоции под контролем. Удивительные люди - на музыкальный фестиваль приехали без инструментов, зато с веерами. Когда на Красной площади появляется она, в сопровождении почётного эскорта ФСО, сердца тысяч зрителей, кажется, начинают биться в унисон. Мирей Матье - бессменный талисман фестиваля Спасская Башня.

Голос который чарует, романсы над которыми время не властно - это уже о Тамаре Гвердцители. Ее выступление - финальный аккорд грандиозной церемонии открытия десятого юбилейного фестиваля "Спасская Башня".

Громким эхом барабанная дробь разносится по всему городу. Оркестры играют в парках, на столичных вокзалах, и конечно здесь на главной площади страны. Впереди ещё восемь незабываемых представлений и восемь вечеров на которые российская столица, похоже, станет самым музыкальным городом мира.

Матвей Шестаков, Андрей Булычов, Илья Ушаков, "ТВ Центр", Москва.