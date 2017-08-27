ВКС России помогли войскам Сирии ликвидировать более 800 боевиков ИГ

Теги: минобороны Сирийский конфликт иг

Сирийские войска при поддержке ВКС России 27 августа разгромили боевиков ИГ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али. В Министерстве обороны России сообщили, что в результате операции ликвидированы более 800 членов террористической организации.

Сирийские правительственные войска разгромили боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство" в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али. Им помогли самолеты ВКС России, передает ТАСС со ссылкой на российское Минобороны.

"27 августа 2017 года отряды правительственных войск, возглавляемые генералом Хасаном Сухелом, при массированной поддержке авиации ВКС России завершили разгром самой боеспособной и хорошо вооруженной группировки ИГ в долине реки Евфрат в районе города Ганем-Али. В ходе операции уничтожено более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, 9 минометов и артиллерийских орудий", - отметили в российском оборонном ведомстве.

Сейчас правительственные войска под командованием генерала Сухела стремительно развивают наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор. Они хотят деблокировать этот город и уничтожить "последний оплота террористов ИГ".