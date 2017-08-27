13:48, 27 августа 2017

В Москве автомобиль сбил женщину с ребенком

Теги:  ДТП  жертвы  москва

Автомобиль Hyundai сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе. В результате женщина погибла, а ребенок госпитализирован.

На северо-востоке Москвы автомобиль сбил женщину с ребенком. Это произошло на Алтуфьевском шоссе, передает ТАСС.

ДТП произошло возле дома №24 по Алтуфьевскому шоссе. В результате происшествия женщина погибла, а ребенок госпитализирован. Водитель автомобиля Hyundai, сбивший их, также пострадал.

Обстоятельства и причины аварии выясняются.

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