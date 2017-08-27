В Москве автомобиль сбил женщину с ребенком
Автомобиль Hyundai сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе на Алтуфьевском шоссе. В результате женщина погибла, а ребенок госпитализирован.
На северо-востоке Москвы автомобиль сбил женщину с ребенком. Это произошло на Алтуфьевском шоссе, передает ТАСС.
ДТП произошло возле дома №24 по Алтуфьевскому шоссе. В результате происшествия женщина погибла, а ребенок госпитализирован. Водитель автомобиля Hyundai, сбивший их, также пострадал.
Обстоятельства и причины аварии выясняются.