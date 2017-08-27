ИГ взяло на себя ответственность за нападения в Брюсселе и Лондоне

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Террористическая организация "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападения в Брюсселе и Лондоне. В бельгийской столице вооружённый ножом мужчина набросился на группу военных. А в главном городе Великобритании были ранены трое полицейских.

Ответственность за теракт в Брюсселе взяла на себя запрещённая в России группировка "Исламское государство", передает "ТВ Центр".

В минувшую пятницу вооружённый ножом мужчина набросился на группу военных прямо в центре бельгийской столицы. Двое патрульных получили ранения.

Ещё одна атака по похожему сценарию совершена в Лондоне. Недалеко от Букингемского дворца были ранены трое полицейских. Злоумышленник задержан. Как сообщили в Скотленд-Ярде, в ходе расследования также арестован предполагаемый сообщник нападавшего.

В Великобритании сейчас действует высокий уровень террористической угрозы. В связи с чем, наше посольство убедительно просит всех россиян, находящихся в стране, избегать мест массового скопления людей.