Жители Афганистана считают армию США страшнее талибов

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Тысячи мирных граждан гибнут в Афганистане в результате бомбардировок США. В провинции Нангархар местные жители признались, что боятся американскую армию больше, чем радикальное движение "Талибан".

Более 800 террористов уничтожены в ходе совместной спецоперации российских ВКС и сирийской армии. В воскресенье в российском Минобороны сообщили, что в долине реки Евфрат разгромлена самая боеспособная группировка запрещенного в нашей стране "Исламского государства", передает "ТВ Центр".

Пока в Сирии ликвидируют боевиков, в Афганистане в результате бомбардировок США гибнут тысячи мирных граждан. Среди них много женщин и детей. Жители провинции Нангархар рассказали, что американская армия пугает их больше, чем радикальное движение "Талибан", запрещённое в России. Согласно последним данным ООН, с 2009 года в Афганистане погибли более 25 тысяч мирных граждан.

"Один из примеров - это операция США в Ходжани, где они вошли в дом, увидели школьников, увидели их лица в зеркале и расстреляли мальчиков, сказав, что они убили талибов. У меня есть документы об этой операции, и я поговорил с официальными лицами об этой операции. Когда американские войска покинули дом, они взорвали его", - рассказал один из местных жителей.