В Венесуэле проходят военные учения по защите от вторжения США

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В Венесуэле 200 тысяч профессиональных военных отрабатывали взаимодействие на случай интервенции США. Кроме того, на сборы под названием "Боливарианский суверенитет" явились около 700 тысяч мирных жителей.

Жители Венесуэлы готовятся защитить себя от американского вторжения. Немногим менее миллиона человек приняли участие в общенациональных учениях, организованных Вооружёнными силами по приказу президента Николаса Мадуро, сообщает "ТВ Центр".

200 тысяч профессиональных военных отрабатывали взаимодействие на случай интервенции, о теоретической возможности которой говорил президент США Дональд Трамп. Но основной упор был сделан на подготовке ополчения. На сборы под названием "Боливарианский суверенитет" явились около 700 тысяч мирных жителей - мужчин и женщин от 18 до 60 лет. Они учились обращаться с оружием и преодолевать полосу препятствий.

"Мы чувствуем, что защищаем нашу Родину. Здесь мы – народ, мирные жители, женщины Венесуэлы. Здесь собрались отважные люди! И мы не боимся, мы готовимся сражаться за нашу землю, за нашу Венесуэлу!", - заявила участница учений "Боливарианский суверенитет 2017" Ирма Гомес.