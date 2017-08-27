Женщина умерла на борту самолета рейса Москва - Владикавказ

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Женщина скончалась на борту самолета, следовавшего рейсом из Москвы во Владикавказ. По факту произошедшего следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку.

На борту самолета, следовавшего рейсом из Москвы во Владикавказ, скончалась женщина. Об этом сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел после вылета самолета Boeing 737 из "Домодедово". Командир воздушного судна доложил, что одной из пассажирок стало плохо. Лайнер пришлось срочно сажать, однако в ходе посадки женщине стало еще хуже. Она потеряла сознание и впала в кому.

Поднявшиеся на борт медики констатировали смерть пассажирки.

По факту произошедшего следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР организовали доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.