Порошенко назвал Донецк украинским и поздравил его с днем города
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Гимн Украины вновь будет звучать в "украинском Донецке", уверен президент этой страны Петр Порошенко. Так он поздравил жителей с Днем города в соцсетях.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил Донецк с Днем города. При этом он назвал его "украинским". Свои обращения лидер опубликовал в Twitter и Facebook.
Український Донецьк святкує сьогодні день народження. З днем міста, дорогі донеччани! pic.twitter.com/GDWXxYAh95— Петро Порошенко (@poroshenko) 27 августа 2017 г.
"Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение на Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", - отметил Порошенко. В комментарий он добавил видео футбольного матча.
В настоящее время Донецк находится на территории ДНР. В субботу лидер самопровозглашенной республики Александр Захарченко присвоил ему звание города-героя.