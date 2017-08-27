Число жертв теракта в Барселоне возросло до 16 человек

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Одна из пострадавших во время теракта в Барселоне скончалась. Это была 51-летняя гражданка Германии. Теперь число жертв нападения возросло до 16 человек. Сейчас в больницах остаются еще 24 человека.

До 16 человек возросло число жертв теракта в Барселоне. Одна из пострадавших скончалась в воскресенье, о чем сообщили в департаменте здравоохранения Каталонии.

Как передает "Интерфакс", речь идет о 51-летней гражданке Германии, которая оставалась в одной из каталонских больниц в критическом состоянии со дня теракта.

Сейчас в больницах региона остаются еще 24 человека.

17 августа в Барселоне произошел теракт. На знаменитой улице Рамбла в столице Каталонии водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. После этого в другом каталонском городе Камбрильсе полиция ликвидировала пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который произошел в Барселоне. В результате двух атак погибли 15 человек и еще более ста пострадали.