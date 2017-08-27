Севший на мель под Ярославлем теплоход "Илья Муромец" продолжил движение

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Теплоход "Илья Муромец", намеренно севший на мель вечером субботы, спустя день смог самостоятельно продолжить движение по намеченному маршруту. Ранее капитан судна пошел на такой шаг из-за попадания воды в топливо. Неполадки удалось устранить.

Теплоход "Илья Муромец", перевозивший 130 пассажиров, намеренно сел на мель в Ярославской области вечером 26 августа. В воскресенье, как передает ТАСС, судно смогло сдвинуться с места при помощи буксира.

Теперь корабль самостоятельно движется по ранее намеченному маршруту, о чем сообщили в пресс- службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Трехпалубный круизный теплоход "Илья Муромец", который следовал по маршруту Москва - Казань, намеренно сел на мель в Ярославской области вечером в субботу в районе города Мышкин. Причина в попадания воды в топливо.

В МЧС подчеркнули, что на борту теплохода находятся 130 пассажиров, в том числе восемь детей, и 50 членов команды. Экипаж судна оперативно устранил неисправность. При этом Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту швартовки теплохода в необорудованном месте.