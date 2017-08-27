Пожар на складе боеприпасов в Азербайджане локализован

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Минобороны, МЧС и Генпрокуратура Азербайджана в совместном заявлении сообщили о локализации пожара на складе боеприпасов. Сейчас специалисты ведут работы по обнаружению и обезвреживанию разбросанных по округе осколков и неразорвавшихся боеприпасов.

Начавшийся утром в воскресенье на складе боеприпасов Минобороны Азербайджана пожар локализован. Об этом сообщили в Минобороны, МЧС и Генпрокуратура республики в совместном заявлении.

Как передает "Интерфакс", распространение огня на другие территории и возникновение новых взрывов предотвращено. Специалисты сейчас ведут работы по обнаружению и обезвреживанию разбросанных по округе осколков и неразорвавшихся боеприпасов.

Пожар возник на складе боеприпасов в Азербайджане в воскресенье. Его повлек за собой взрыв на складе оружия. В результате легкие осколочные ранения получили шесть человек, которые работали на месте происшествия. Кроме того, в результате попадания снарядов произошел пожар в нескольких жилых домах в поселке Гилязи Хызинского района.

Также жители поселка Сталчай, Гилязи, Мамедгасан и Шурабад были эвакуированы в безопасное место и размещены во временных палатках, установленных МЧС.

Причины ЧП расследует комиссия, которая была создана по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия" и "Халатное отношение к службе, повлекшие тяжкие последствия".