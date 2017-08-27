Киевское "Динамо" испугалось играть в Мариуполе

Теги: футбол Украина киев мариуполь донбасс

Киевское "Динамо" не явилось на матч седьмого тура украинского чемпионата в Мариуполь против местного клуба. Причина в том, что вице-чемпион Украины так и не получил гарантии безопасности. Теперь команду ждет техническое поражение.

Матч седьмого тура чемпионата Украины между "Мариуполем" и киевским "Динамо" не состоится по причине неявки команды из украинской столицы на игру. Об этом сообщает сайт "112 Украина".

Согласно регламенту, киевлян за это решение ждет техническое поражение.

По данным "Чемпионат.com", "Динамо" отказалось ехать на матч из-за того, что команда не получила гарантий безопасности. При этом в "Мариуполе" утверждают, что предоставили киевлянам официальные письма от Службы безопасности Украины (СБУ) и национальной полиции.

За 48 часов до начала игры киевляне предложили "Мариуполю" обменяться датами встреч, но получили отказ. Теперь вместо этой игры хозяева сыграют со сборной ветеранов Украины.