Израиль пригрозил прекратить финансирование ООН

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Замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели заявила, что стране "не потерпит предвзятого отношения" к себе внутри ООН. В связи с этим Израиль намерен предупредить генсека организации Антониу Гутерреша о том, что ООН потеряет и поддержку, и финансирование" с израильской стороны.

Израиль намерен заявить генсеку ООН Антониу Гутеррешу, что страна "не потерпит предвзятого отношения" к себе внутри организации. Об этом рассказала замглавы МИД Израиля Ципи Хотовели, передает РИА Новости.

По ее словам, если ООН "не изменит существенным образом свое поведение, то она потеряет и поддержку, и финансирование" со стороны Израиля, а также других стран. Хотовели добавила, что США сменили свою позицию: они ясно дали понять, что больше не будут терпеть предвзятое отношение к Израилю.

Также Хотовели отметила, что дискуссия с Гутеррешем будет сконцентрирована на укреплении миссии ООН в Ливане.

До этого официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерреш во время своего первого визита в Израиль и Палестину на следующей неделе проведет переговоры с лидерами обеих сторон.