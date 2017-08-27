У берегов Турции затонул сухогруз

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Сухогруз Leonardo, плывший под флагом Монголии, потерпел кораблекрушение недалеко от пролива Босфор. 114-метровое судно разломилось пополам в ночь на 27 августа возле стамбульского района Сарыйер. На его борту находились 11 человек.

Неподалеку от стамбульского района Сарыйер разломился пополам сухогруз Leonardo, шедший под флагом Монголии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

114-метровое судно потерпело крушение недалеко от пролива Босфор. Это произошло в ночь на 27 августа. На борту сухогруза находились 11 человек. Кормовая часть с экипажем была доставлена до ближайшего побережья буксиром.

Сейчас ведутся работы по извлечению из воды второй части сухогруза, которая дрейфует в Черном море.