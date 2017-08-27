Тиллерсон рассказал о действиях США после запуска трех ракет КНДР

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США продолжат политику оказания мирного давления на Северную Корею, утверждает госсекретарь Рекс Тиллерсон. По его словам, Вашингтон для этого будет работать с союзниками, а также с Китаем. Так он отреагировал на запуск трех ракет малой дальности в КНДР.

Вашингтон продолжит политику оказания мирного давления на КНДР, при этом, сотрудничая с Китаем по этому вопросу. Об этом заявил глава Госдепа Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу Fox News.

"Мы намерены продолжить нашу кампанию по оказанию мирного давления, как я ее назвал, работая с союзниками, а также с Китаем, чтобы посмотреть, сможем ли мы усадить режим в Пхеньяне за стол переговоров", - приводит его слова ТАСС.

Также Тиллерсон подчеркнул, что у властей КНДР "есть другая дорога", которую они могут выбрать.

В субботу стало известно, что Северная Корея запустила три баллистические ракеты малой дальности. Одна из них взорвалась почти сразу, а две другие преодолели 250 километров.

Президенту США Дональду Трампу было доложено об инциденте. А премьер-министр Японии Синдзо Абэ уже дал указания своему кабинету быть в полной готовности к любым событиям. Сеул провел заседание совета безопасности.