Аделина Сотникова пропустит Олимпиаду-2018

Теги: Олимпиада фигурное катание плющенко

Евгений Плющенко, который является тренером российской фигуристки Аделины Сотниковой, заявил, что олимпийская чемпионка 2014 года пропустит олимпийский сезон. По его словам, спортсменка не успела восстановиться от травмы.

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова не сможет принять участие в Играх-2018, заявил тренер спортсменки Евгений Плющенко. Об этом сообщает агентство "Р-Спорт".

По его словам, ей был ошибочно поставлен диагноз после того, как она получила травму голеностопа. Она не смогла восстановиться после травмы, из-за чего ей придется пропустить весь олимпийский сезон.

"Сейчас нужно вылечить травму, которая до сих пор имеет место быть из-за того, что, к сожалению, неправильно был поставлен диагноз , - сказал Плющенко по телефону. - Аделина не восстановилась, и это повреждение ее тревожит. У нее был разрыв связки и перелом косточки в ступне. Изначально думали, что от этой травмы Аделина быстро восстановится", - рассказал Плющенко.

Фигуристка перешла к начавшему тренерскую деятельность Евгению Плющенко в апреле 2017 года от Елены Буяновой. Спустя некоторое время она получила травму голеностопа.