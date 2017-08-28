В американском Беркли произошли массовые беспорядки

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Ожесточенные столкновения произошли между правыми и левыми в американском городе Беркли. Кто стал зачинщиками беспорядков, неясно. Полиция задержала 14 человек, в том числе лидера консервативной организации Patriot Prayer Джони Гибсона.

В городе Беркли самую массовую манифестацию устроили анархисты, которые вышли во всем чёрном, у многих в руках были дубинки, лица закрыты масками, сообщает "ТВ Центр". Они развернули огромный баннер с надписью "Отомстим за Шарлотсвилль!" Несмотря на запрет властей, в городе параллельно проходило ещё несколько акций, одну из них устроили антифашисты. Протестующих пытались разделить, выставив металлические заграждения, но их попросту снесли.

Стражи порядка применили слезоточивый газ. Полицейским пришлось спасать лидера одной из ультраправых организаций - мужчина пытался убежать от толпы левых - те успокоились, только когда его арестовали. Волна подобных столкновений охватила США после беспорядков на расовой почве в Шарлотсвилле, где один человек погиб, 19 пострадали.

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