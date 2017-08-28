Представители властей Сирии и оппозиции провели видеоконференцию

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В провинции Дамаск по инициативе российского Центра по примирению враждующих сторон прошли телефонные переговоры между местными властями и представителями вооруженной оппозиции. Участники обсудили обеспечение перемирия в зоне деэскалации в Восточной Гуте. А именно доставку гуманитарной помощи населению и подготовку к началу учебного года.

Это первое заседание комитета национального примирения Восточной Гуты. За столом - представители официального Дамаска и российские военные, которые инициировали эту встречу, передает "ТВ Центр". Лидеры оппозиции хоть и побоялись приехать, но обещали выйти на видеосвязь. Однако в последний момент заявили, что интернет на подконтрольной им территории слабый. Созвонились по телефону.

За последние два месяца в Восточную Гуту доставили 100 тонн продовольствия и медикаментов. В ближайшие дни отправится очередной конвой. Представителей вооруженной оппозиции попросили подготовить список населенных пунктов, больше всего нуждающихся в помощи.

"Мы готовы помогать жителям Восточной Гуты. Самое главное сейчас начать восстанавливать там социальные объекты. Пекарни, магазины, больницы, школы", - рассказал заместитель губернатора провинции Дамаск Мунир Шаабан.

Обсудили и начало учебного года. Многие школы в зоне деэскалации разрушены. Для ремонта не хватает стройматериалов. И это не единственная проблема. "Там сейчас практически нет учителей, но я знаю много специалистов, которые готовы отправиться туда, как только там окончательно установится мир", - отметил министр образования провинции Дамаск Махер Фараж.

Российские военные выступают гарантами перемирия. "На данном этапе мы договорились, что мы продолжим сотрудничать и совместными усилиями будем двигаться дальше, вперед. Гражданская война, как говорили наши руководители, закончилась. Теперь должно быть еще больше сближение. Хватит кровопролитий, нужно двигаться к миру", - заявил представитель ЦПВС Юрий Климов.

Заседание длилось больше двух часов. За это время успели обсудить десятки проблем. Несмотря на сложности со связью, участники конференции смогли услышать друг друга. По итогам было принято решение в ближайшее время провести еще одно заседание. Повестка обсуждается. Но уже известно, что одной из основных тем станет обеспечение Восточной Гуты питьевой водой.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.