Сын актера из "Интернов" подозревается в убийстве блогера в Парке Горького

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Сын актера сериала "Интерны" Сергея Макарова 23-летний Корней может быть причастен к смертельному избиению блогера Станислава Думкина в Парке Горького. По версии следствия, подозреваемому не понравился внешний вид молодого человека.

В убийстве петербургского блогера следователи подозревают 23-летнего Корнея Макарова, сына актера Сергея Макарова, который снимался в телесериале "Интерны", сообщает Газета.ru.

На данный момент подозреваемый скрывается от следствия, в СК ожидают, что он сам явится в органы. По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть".

13 августа в районе Пушкинской набережной Парка Горького произошел конфликт между 29-летним Стасом Думкиным и 23-летним Корнеем Макаровым. Последнему не понравился внешний вид блогера. Он отобрал у него шляпу и пытался разжечь конфликт. В результате драки Думкин получил травму головы, от которой, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Трагедию запечатлели камеры видеонаблюдения. Сообщается, что ссору видели также и посетители парка, однако никто не решился разнять молодых людей.

По данным ТАСС, Корней Макаров тоже актер. Он снялся в сериалах "Братья Карамазовы", "Фортуна", "Две судьбы", "Адвокат", а также в фильмах "Внук космонавта" и "С Дона выдачи нет".

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