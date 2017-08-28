Минздрав предложил повысить минимальную цену на водку до 300 рублей

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Минимальная цена на поллитровую бутылку водки должна составлять 300 рублей, считают в Минздраве. По мнению сотрудников ведомства, цены на крепкий алкоголь должны расти быстрее инфляции. Министерство предложило Минфину пересмотреть ставку акциза на крепкий алкоголь уже в 2018 году.

Минздрав направил в Минфин предложения о том, как пересмотреть ставку акциза на алкоголь с содержанием спирта более 9%. В ведомстве считают, что темпы роста ставки налога на крепкий алкоголь должны опережать инфляцию, пишет газета "Известия".

В этом году цель по ставке составляет 4%, а в июле она составила 3,9%. Министерство предлагает пересмотреть ставку акциза на крепкий алкоголь уже в 2018 году.

В настоящее время минимальная цена за пол-литра водки составляет 205 рублей. В Минздраве считают, что оптимальная стоимость такой бутылки должна составить более 300 рублей.

По словам представителя Минздрава, увеличение акцизов - наиболее эффективный метод снижения потребления алкоголя. В этом случае крепкое спиртное становится менее доступным, чем слабоалкогольная продукция.

Минэкономразвития и Минпромторг с начала 2017 года предлагали снижать ставки на алкоголь. По их мнению, цена за пол-литра водки не должна превышать 120–130 рублей.