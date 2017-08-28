В результате пожара в доме престарелых в Красноярске погиб один человек

Теги: пенсионеры мчс пожар красноярск Происшествие

В результате пожара в доме престарелых в Красноярске погиб человек. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в настоящее время проводится эвакуация людей. Пожару присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

В Красноярске загорелся частный дом престарелых. По предварительным данным, погиб один человек. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

"По предварительным данным, один человек погиб, двум пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно, судьба трех человек остается неизвестной, ведутся их поиски", - уточнил источник ТАСС.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, трехэтажное здание частного дома престарелых загорелось около 11:28 по местному времени (7:28 по московскому времени). Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Здание находится в плотном дыму. Пожару присвоен второй ранг сложности. В настоящее время производится эвакуация людей.

Читайте также:

Пожар на складе боеприпасов в Азербайджане локализован

Путин потребовал установить причины пожаров в регионах

Крупный пожар произошел на ТЭЦ в Новосибирске