В 2018 году в ряде регионов России пройдет электронная перепись населения

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Минэкономразвития проведет пробный опрос Всероссийской переписи населения с использованием электронной формы заполнения анкет. Она пройдет в нескольких субъектах России и охватит около 300 тысяч человек. Такой эксперимент призван дать понять, насколько эффективно будут работать новые способы сбора информации перед предстоящей Всероссийской переписью населения 2020 года.

В октябре 2018 года Минэкономразвития проведет пробный опрос Всероссийской переписи населения с использованием электронной формы заполнения анкет. В ряде субъектов России граждане смогут самостоятельно заполнить анкеты через интернет или у переписчиков на специальных планшетах, пишет газета "Известия".

Главной целью опроса станет попытка узнать насколько эффективно будут работать новые способы сбора информации перед предстоящей Всероссийской переписью населения 2020 года.

Ведомство планирует при помощи ввода электронной анкеты снизить расходы на проведение переписи и увеличить охват населения.

Как отметил глава ВЦИОМ Валерий Федоров, люди должны знать, что у них есть такая возможность, "понять, где это находится, и получить стимул принять в этом участие".

Он подчеркнул, что во время предыдущих переписей не все граждане оказывались дома.

Пробная перепись пройдет в нескольких субъектах Российской Федерации и охватит около 300 тысяч человек.

Ранее Росстат заявил, что перепись 2020 года обойдется в 50 миллиардов рублей. Это втрое превысит бюджет переписи 2010 года.