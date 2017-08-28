Трамп намерен вернуть полиции доступ к армейскому оружию

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Американский президент Дональд Трамп хочет разрешить полиции использовать военную технику и оружие для разгона несанкционированных демонстраций. Ранее доступ к армейским складам ограничил экс-глава США Барак Обама на фоне беспорядков в Фергюсоне.

Президент США Дональд Трамп намерен разрешить полиции использовать военную технику и оружие для разгона несанкционированных акций, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документ.

Согласно проекту, правоохранительные органы смогут использовать гранотометы, стрелковое оружие, пуленепробиваемые жилеты, защитные щиты, а также бронетехнику.

"Средства, подлежащие утилизации, могут быть перенаправлены в виде помощи местным правоохранительным органам для более эффективной защиты общественной безопасности, а также для снижения преступности", - отмечено в документе.

В 2015 году бывший президент США Барак Обама ограничил оснащение полиции военным оружием из-за беспорядков в Фергюсоне. В ноябре 2014 года белокожий полицейский застрелил чернокожего подростка, после чего по территории всех Соединенных Штатов прокатилась волна протестов.