Запасливый пес из Техаса стал символом сопротивления урагану "Харви"

Теги: сша животные Стихия техас собаки

Пес из Техаса решил основательно подготовиться к урагану "Харви" и стащил из дома целую сумку собачьей еды. Фотографию собаки опубликовали в социальных сетях, где она сразу же стала символом сопротивления стихии.

В социальных сетях набирает популярность фотография пса с собачьем кормом в зубах после урагана Харви, снимок запасливого животного опубликовала жительница техасского города Синтон в Facebook. Интернет-пользователи нарекли пса символом сопротивления урагану "Харви".

Пса зовут Оттис, а его хозяин – пятилетний малыш, которого увезли из города на время урагана. За животным присматривал 65-летний Сальвадор Сеговия, дедушка мальчика. Вечером 25 августа хозяин дома обнаружил, что пес сбежал, а на следующий день недосчитался пакета с собачьей едой.

Где искать беглеца рассказали соседи, которые заметили пробегающую по дороге собаку с кульком еды в зубах. По данным местных СМИ, пес неоднократно помогал хозяину во время приступов астмы и умел ходить в магазин за бургерами.

Стихия ударила по Техасу в ночь на 26 августа. На данный момент три человека погибли, 20 человек без вести пропали. По данным СМИ, ликвидация последствий может обойтись штату в 40 миллиардов долларов.

Читайте также:

В Бразилии волонтеры спасли молодого горбатого кита. Видео

Появились фото пойманной в Москве полутораметровой игуаны

Верблюд откусил руку мужчине в Подмосковье

В Нижнем Новгороде открылась вакансия для котов с окладом 20 тыс. рублей