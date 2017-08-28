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Пожарные ликвидировали возгорание в здании частного дома престарелых в Красноярске. По предварительным данным, вероятными причинами происшествия могли стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. Площадь пожара составила 250 квадратных метров. Погиб один человек.

Пожар в доме престарелых в Красноярске ликвидирован. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в Главном управлении МЧС по региону.



"Пожар потушен в 13:08 по местному времени (9:08 мск) на площади 250 квадратных метров", - сказал он.

Как сообщил источник агентства "РИА Новости", вероятными причинами возгорания могли стать короткое замыкание либо неосторожное обращение с огнем.

Трехэтажное здание частного дома престарелых загорелось около 7:30 по московскому времени. Погиб один человек, еще один доставлен в ожоговую реанимацию Красноярской краевой клинической больницы. Из здания пансионата были эвакуированы 30 человек.