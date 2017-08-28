Семья погибшего в ДТП мальчика из Балашихи подала иск на 10 млн рублей

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Родители шестилетнего мальчика, который погиб в результате ДТП в Балашихе, заявили обвиняемой Ольге Алисовой иск на 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. 28 августа суд приступит к рассмотрению по существу дело о наезде автомобиля на ребенка.

Родители шестилетнего мальчика, потерпевшие по делу о смертельном наезде на ребенка, заявили иск к обвиняемой Ольге Алисовой на 10 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Представители потерпевший стороны заявили гражданский иск в качестве компенсации морального вреда, причиненного семье.

По данным ТАСС, сегодня, 28 августа, суд огласит обвинительное заключение в отношении Ольги Алисовой. Первое заседание по существу пройдет в открытом режиме.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Ольга Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, сбила насмерть шестилетнего мальчика. В момент трагедии женщина разговаривала по мобильному телефону и двигалась с превышением скорости.

Первичная экспертиза обнаружила высокую концентрацию алкоголя (2,7 промилле алкоголя) в крови мальчика. Этот результат подтвердил повторный анализ. По факту экспертного заключения в СКР возбуждено уголовное дело о халатности. Родители погибшего ребенка факт наличия алкоголя в крови не признают. По обоим делам отец мальчика признан потерпевшим.

7 июля по обвинению в "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" суд арестовал Ольгу Алисову до 15 сентября. Позже арест был продлен до 30 января 2018 года.

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