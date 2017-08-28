При пожаре в доме престарелых в Красноярске погибли 3 человека

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До трех человек возросло число погибших в результате пожара в доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске. При этом, СМИ отмечают, что есть и четвертая жертва возгорания. Согласно одной из версий следователей, пожар произошел в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата.

В результате пожара в доме престарелых "Жемчужина" в Красноярске погибли три человека, еще 34 эвакуированы. Об этом сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

Также следователи отметили, что по одной из версий, возгорание произошло в строении, примыкавшем к ограждению частного пансионата. После этого пламя перекинулось на террасу пансионата и второй этаж здания, передает ТАСС.

Между тем, РИА Новости со ссылкой на источник сообщают о четвертом погибшем во время возгорания.

Ранее стало известно о ликвидации пожара в доме престарелых. Возгорание происходило на площади 250 квадратных метров. Вероятными причинами могли стать короткое замыкание либо неосторожное обращение с огнем.