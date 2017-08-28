Говорухин объявил о завершении режиссерской карьеры

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Кинорежиссер Станислав Говорухин заявил о решении больше не снимать кино. По его мнению, фильм "Конец прекрасной эпохи", снятый по новеллам Довлатова, – это его лучшая картина, на которой следует остановиться.

Глава комитета Госдумы по культуре, 81-летний кинорежиссер Станислав Говорухин заявил, что после своей последней картины "Конец прекрасной эпохи" не будет больше снимать фильмы, сообщает "МИР 24".

По его словам, "Конец прекрасной эпохи" – это лучшее, что он сделал за свою карьеру. Фильм вышел в 2015 году по мотивам сборника новелл писателя Сергея Довлатова. Режиссер отметил, что картина во многом автобиографична. В центре сюжета - история журналиста, который в 70-е годы XX века переезжает из Ленинграда в Таллин с целью найти себя в жизни. В фильме также затрагивается тема советской цензуры.

Станислав Говорухин снял такие известные фильмы как "Место встречи изменить нельзя", "Ворошиловский стрелок", "Россия, которую мы потеряли", "Десять негритят", "В поисках капитана Гранта", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна".

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