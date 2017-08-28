После пожара в доме престарелых в Красноярске возбуждено уголовное дело

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Три человека погибли в результате пожара в частном доме престарелых в Красноярске. Как сообщили сотрудники Следственного комитета, из здания эвакуировали более 30 постояльцев. По некоторым данным, одну женщину доставили в ожоговый центр краевой больницы. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Первые кадры очевидцев: беспомощных постояльцев дома престарелых выводят под руки из горящего здания случайные прохожие. Некоторые пострадавшие не выдерживают и падают на землю. В густом дыму едва просматривается сам пансионат. Это трехэтажное деревянное строение в частном секторе Красноярска. Огонь охватил верхние этажи. По деревянным перекрытиям распространился в считанные минуты. Однако, по предварительной версии следователей, очаг возгорания находился не на территории учреждения, передает "ТВ Центр".

"По предварительным данным, очаг возгорания находился на территории соседнего домовладения, где находилась баня. Загорелась обшивка забора пансионата. Оттуда огонь перекинулся на второй этаж здания", - сообщила старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

Следователям предстоит установить и разыскать владельцев участка, где, скорее всего, начался пожар. Кроме того, уже изъята документация частного дома престарелых. Предстоит проверить соблюдение норм противопожарной безопасности. Именно из-за пренебрежения жизненно важными правилами, пожары в подобных учреждениях происходят регулярно.

Краснодарский край, Подмосковье, Новгородская и Тульская области. Вот далеко не полный список чрезвычайных происшествий за последние несколько лет. Счет погибших идет на сотни. По факту пожара в Красноярске возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть двух и более лиц".

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".