В Техасе готовятся к новому удару урагана "Харви"

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Разрушительный ураган и катастрофическое наводнение. Американский штат Техас переживает сильнейший удар стихии. Его уже называют самым мощным за последние 12 лет. Разрушены сотни домов, затоплены улицы. Из опасных районов эвакуируют жителей. Сообщается, что ураган уже унёс жизни пяти человек и жертв может быть гораздо больше.

Шторм "Харви" принёс невероятные разрушения в южные штаты. Несмотря на то, что его приближение синоптики прогнозировали, с мощью стихии справиться невозможно. Ураганный ветер, который обрушился на Техас, срывает крыши, врывает с корнем деревья. Некоторые постройки просто складываются под штормовыми ударами. На юге Техаса, который первым принял на себя удар, наступает паника. Укрыться практически негде. Людей спасают с помощью вертолётов. Многих снимают буквально с крыш их домов, передает "ТВ Центр".

Жертвами урагана стали по меньшей мере два человека, New York Times сообщила уже о пяти. Но губернатор штата пока не подтвердил эту информацию. Пропавших без вести - более 30 человек. Серьёзную помощь спасателям оказывают военные.

Власти сообщают о том, что в район бедствия направлена ещё тысяча бойцов Национальной гвардии. Три тысячи солдат помогают спасателям ещё с выходных. Но шторм продвигается вглубь континентальной части очень быстро. Местных жителей пребывающая вода застала врасплох. Героем интернет-сообщества в эти дни стала собака по имени Отис. На фотографиях, которые активно обсуждают в соцсетях, находчивый пёс. Он спасается от наводнения с мешком корма в зубах. Пользователи соцсетей смогли найти хозяина собаки.

Однако многие жители крупнейшего города штата Хьюстона вынуждены были бросить всё своё имущество, покидали свои дома целыми семьями. Огромный город практически затоплен. Центры временного размещения организованы во всех возможных помещениях - церквях, школах, спортзалах.

Харви несёт невероятное количество воды. В районе Хьюстона выпало уже более 75 сантиметров осадков. А ожидают до метра. Национальная метеослужба выпустила экстренное предупреждение, в котором называет происходящее "беспрецедентным стихийным бедствием, все последствия которого пока неизвестны.

"Мы получили около шести тысяч звонков в службу спасения с просьбами о помощи. Многих спасатели снимали с крыш их домов. Особенно в юго-восточных районах. Миллионы людей пока не могут вернуться в свои дома. Дороги просто ушли под воду", - рассказал мэр города Хьюстон Сильвестр Тёрнер.

Закрыт аэропорт Хьюстона. Транспортное сообщение между городами практически остановилось. Повсюду - разрывы линий передач электроэнергии. Только в столице штата Техас без света остаются более 70 тысяч человек. По всему штату - около 300 тысяч.

"Я всю свою жизнь здесь живу. 64 года. Я вырос в этих местах, но я никогда не видел здесь ничего подобного. Просто невероятно", - отметил сенатор от штата Техас Рэнди Вебер.

Метеорологи говорят, что шторм Харви будет бушевать в Техасе ещё по меньшей мере несколько дней. И будет сопровождаться сильными дождями. Военные инженеры готовят сброс воды на крупнейшем водохранилище Техаса. Вода здесь поднимается со скоростью 10 сантиметров в час.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".