Строители начали устанавливать арку Крымского моста

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Строители Крымского моста доставили шеститонную железнодорожную арку к фарватерному участку. Теперь конструкцию предстоит поднять на проектную высоту, а это 35 метров, и установить на опоры. За уникальной морской операцией следят десятки специалистов. Работа по-настоящему ювелирная.

Железнодорожная арка на своём месте. Её доставили к фарватеру в понедельник ночью. Впереди - самый ответственный этап операции. Установить за 48 часов. Чтобы завершить уникальную морскую операцию, у инженеров есть менее двух суток. Но невыполнимых миссий для строителей Крымского моста не бывает, передает "ТВ Центр".

Сотни тросов и специальная домкратная система должны установить арку весом в шесть тысяч тонн на головокружительную высоту. Её поднимут на 35 метров. Перед этим целый час гигантская деталь будет выдерживаться на весу. На проектную высоту железнодорожную арку поднимут за восемь часов.

227 метров конструкции и всего пятьдесят сантиметров зазора. И все это под покровом ночи. Настоящая строительная эквилибристика. 35-метровая арка будто по команде замерла по стойке смирно. Чтобы припарковать громадную деталь, нужна была ещё и ювелирная точность. Многочисленные датчики, своеобразный строительный парктроник, фиксировали десятки параметров.

Собранная на берегу арка опирается на специальные плавучие опоры. Десяток буксиров медленно и очень аккуратно по специальному маршруту направляют их к фарватеру. Скорость едва заметная глазу.

Впервые в истории движение по фарватеру остановлено не из-за плохой погоды. Об этом предупреждали заранее, поэтому пробок из морских судов нет. Каждый сантиметр этого пути просчитывали лучшие математики, инженеры, строители и синоптики. Такой габаритный и тяжёлый груз по воде, может, и перевозили, но точно не поднимали в открытом море.

Вес Эйфелевой башни, длина двух футбольных полей и высота пятнадцатиэтажного дома. Одни только болты, что скрепляют арку, весят как три Boeing. Чтобы покрасить самую крупную деталь моста, ушло больше ста тысяч литров белой краски. Чтобы преодолеть эти пять километров, моряки и строители готовились больше года.

Ученые рассчитали: для успешной операции скорость ветра не должна превышать 10 метров в секунду. Для такого габаритного груза нужен был практически полный трехдневный штиль. Август выдался аномально ветреным, и погоды у моря пришлось подождать. Строители напоминают – остальные работы на Крымском мосту продолжаются даже ночью.

Борис Максудов, "ТВ Центр".