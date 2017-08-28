Глава Южной Кореи призвал войска готовиться к нападению в случае провокаций КНДР

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Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин призвал вооруженные силы повысить боеготовность и быть готовыми к немедленному наступлению в случае если КНДР "пересечет черту" или атакует столичный регион. Глава государства приказал повысить мобильность армии и усилить противовоздушную оборону.

Армия Южной Кореи должна быть готова к немедленному наступлению в случае, если КНДР "пересечет черту". Об этом сообщил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин на встрече с высшим военным руководством страны.

"Я хотел бы, чтобы вы предприняли решительные усилия для перестройки нашей военной структуры, чтобы соответствовать требованиям современной войны, чтобы иметь возможность быстро перейти в наступление в случае провокаций со стороны Северной Кореи, которые пересекут черту, или атаки столичного региона", - передает его слова агентство Yonhap.

Президент также призвал военачальников увеличить мобильность южнокорейской армии и усилить противовоздушную оборону страны.