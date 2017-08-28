Число жертв ДТП с автобусом на Кубани возросло до 19

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В Краснодарской краевой больнице скончался один пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани. Таким образом, число жертв аварии возросло до 19 человек. Всего в больницах находятся 19 человек, из них пятеро в тяжелом состоянии.

Число погибших при падении автобуса в Керченский пролив возросло до 19 человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Краснодарского края.

19-й пассажир умер в больнице. На данный момент в медицинских учреждениях находятся 19 человек, пять человек в тяжелом состоянии, 14 – в состоянии средней тяжести.

Трагедия произошла 25 августа. Перевозивший рабочих автобус упал в Керченский с четырехметровой высоты в поселке Волна Темрюкского района. На месте трагедии была развернута поисково-спасательная операция. С помощью крана автобус подняли на берег. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

26 августа Темрюкский районный суд Краснодарского края арестовал на два месяца водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе.

По данным Ространснадзора, причиной аварии стала неисправность тормозной системы.

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