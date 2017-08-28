От "химического облака" в Британии пострадали 230 человек

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В Великобритании более 230 человек обратились за медицинской помощью с признаками хлорного отравления. Люди находились на пляже неподалеку от мыса Бичи-Хед.

Число пострадавших из-за "химического облака" в Британии составило 230 человек. Как рассказали пострадавшие, они почувствовали себя плохо, когда побережье окутал странный туман. Начались проблемы с дыханием, слезились глаза, возникла тошнота, передает "ТВ Центр".

Всех отдыхающих экстренно эвакуировали спасатели. На место прибыли отряды биологической защиты. Местных жителей призвали закрыть окна и двери, не выходить на пляжи. Сейчас специалисты и правоохранители выясняют, откуда появилось облако ядовитого газа. Одна из версий - авария на одном из французских химических предприятий.