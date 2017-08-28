Россияне назвали идеальный возраст для вступления в брак

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По данным опроса ВЦИОМ, идеальный возраст женитьбы для мужчин – 27 лет, для женщин – 23 года. При этом 80% россиян считают, что брак обязательно должен быть зарегистрирован. Остальные 12% могут спокойно жить без штампа в паспорте.

Социологи выяснили, что россияне предпочитают официально регистрировать свой брак, а идеальным возрастом для женитьбы считают 27 лет для мужчин и 23 года для женщин, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на исследование ВЦИОМ.

78% россиян полагают, что совместная жизнь должна быть со штампом в паспорте, 12% сообщили, что регистрировать свои отношения в ЗАГСе не обязательно. Старшее поколение не приветствует сожительство без регистрации, молодые люди относятся к этому более спокойно.

По мнению россиян, идеальный возраст для вступления в брак – 27 лет для мужчин и 23 года для женщин.

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