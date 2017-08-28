11:54, 28 августа 2017

В Сети обсуждают видео с девушками, которых "умыли" зеленкой

Теги:  хабаровск  такси  Происшествие

В Хабаровске выясняют обстоятельства происшествия с участием таксиста и двух его пассажирок. В сеть попали кадры, на которых водитель заставляет девушек умыться зеленкой. Такие меры мужчина предпринял из-за того, что не получил должной оплаты за проезд. Видео взбудоражило социальные сети. Одни пользователи считают, что это зверское наказание, другие же поддерживают необычного воспитателя.

Подробности - в репортаже Екатерины Гоголевой.

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