Скончалась впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка

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Жительница Сургута Кристина Максимюк скончалась после того, как ее в состоянии комы привезли в одну из московских больниц из Турции. Там у нее произошел инфаркт в первый же день отдыха. По словам ее сестры, родственницу привезли в Москву с высокой температурой и пневмонией, которая могла развиться из-за халатных действий врачей в Аланье.

В Москве умерла жительница Сургута Кристина Максимюк, которая впала в кому на отдыхе в Турции. Она скончалась в столичной больнице, передает РИА Новости со ссылкой на сестру туристки Надежду Гуменюк.

Россиянка впала в кому в первый день отдыха из-за инфаркта. Вопрос о ее транспортировке в Россию решался на протяжении десяти дней, до тех пор, пока пострадавшая не была доставлена чартерным рейсом в московскую клиническую больницу имени Юдина.

По словам Надежды Гуменюк, ее сестра ушла 27 августа около полуночи.

До этого она сообщила, что родственницу привезли в московскую клинику с высокой температурой и пневмонией. Она могла развиться в связи с тем, что врачи из клиники в турецкой провинции Аланья "создавали видимость ухода и лечения" на деньги страховой компании.