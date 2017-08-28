Умывшего пассажиров зеленкой таксиста уволили

Теги: хабаровск проверка увольнение такси Происшествие

В Хабаровске уволили таксиста, заставившего не оплативших поездку пассажиров умыться зеленкой. Как сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Максим", в настоящее время в отношении сотрудника проводится внутренняя проверка.

В Хабаровске уволили таксиста, заставившего умыться зеленкой пассажиров, не оплативших поездку. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.

"Все рабочие отношения прекращены. Проводится внутренняя проверка", - подчеркнули в службе заказа такси "Максим".

В пресс-службе отметили, что считают виновными в произошедшем обе стороны. По данным компании, трое пассажиров не оплатили поездку от города Вяземский до Хабаровска стоимостью более 2000 рублей. В то же время, водитель такси не взял с клиентов предоплату, при этом помимо расходов на бензин ему необходимо внести плату за аренду автомобиля.

"В случае, когда пассажир не оплачивает поездку, водитель должен действовать по инструкции - обратиться в сервис для записи долга клиенту, либо в полицию", - пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что полиция Хабаровска начала проверку видеоролика, размещенного в соцсетях, на котором таксист заставляет умываться зеленкой пассажиров, не заплативших за поездку.