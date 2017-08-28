В России могут изменить правила кругового движения
МВД предложило внести поправки в ПДД, по которым водители, двигающиеся по круговой перекрестка, всегда получают преимущество перед въезжающими на перекресток автомобилями. Ведомство считает, что нововведение позволит бороться с пробками, водители утверждают, что это спровоцирует неразбериху.
В России могут измениться правила проезда перекрестков с круговым движением, с соответствующей инициативой выступило МВД, передает Газета.ru.
Теперь машины, въезжающие на перекресток, должны будут уступать дорогу автомобилям, которые движутся по кругу. Такая практика существует во многих зарубежных странах.
В министерстве полагают, что изменения позволят бороться с пробками на дорогах. Водители воспринимают поправки двояко, поскольку они могут спровоцировать неразбериху на дорогах и ДТП.
Сейчас, согласно правилам дорожного движения, водители должны уступать дорогу тем, кто выезжает на круг, по принципу помехи справа, либо по знаку "Уступи дорогу".
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