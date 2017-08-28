В Дагестане опрокинулся микроавтобус

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В Шамильском районе Дагестана опрокинулся маршрутный микроавтобус. Пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие доставлены в больницы. Причины аварии выясняются.

В Дагестане опрокинулся маршрутный микроавтобус с пассажирами. Пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.



"По предварительным данным, пострадали 16 человек, все они доставлены в больницы. Среди них трое детей", - сказал он.

Авария произошла в Шамильском районе Дагестана. Микроавтобус следовал по автодороге Хебда - Бежта. Он опрокинулся в 15 километрах от населенного пункта Хебда. На месте происшествия работают оперативные службы. Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП.