В Москве задержали сотрудницу полиции по подозрению в проституции

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В Москве по подозрению в занятии проституцией задержана сотрудница полиции. Это произошло на улице Большая Ордынка. Задержанная - жительница Саратовской области. В ее сумочке были обнаружены большое количество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России.

Сотрудница полиции задержана в Москве по подозрению в занятии проституцией. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это произошло на улице Большая Ордынка. Задержанная - жительница Саратовской области 1985 года рождения. Во время личного досмотра при понятых у женщины в сумочке обнаружили большое количество контрацептивов. Также там были средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД России. Женщина подтвердила, что служит в полиции.

В ходе проверки выяснилось, что задержанная является действующим сотрудником полиции.