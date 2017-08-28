В Багдаде 8 человек погибли в результате подрыва автомобиля
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В столице Ирака взорвался заминированный автомобиль. Восемь человек погибли, еще 20 получили ранения. Сообщается, что теракт произошел в квартиле Джамиля, населенном преимущественно шиитами.
Восемь человек погибли и 20 получили ранения в результате взрыва на востоке Багдада, передает РИА Новости со ссылкой на МВД Ирака.
По данным полиции, теракт произошел в квартиле Джамиля, где в основном проживают шииты. Взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой.
Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка. Однако большинство подобных атак в Ираке совершает запрещенная в России организация "Исламское государство".
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