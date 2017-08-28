Число школьников в России в новом учебном году вырастет на 1 млн человек

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1 сентября за школьные парты сядут 15 с половиной миллионов учеников, что на один миллион больше, чем в прошлом году. Об этом в понедельник заявил Дмитрий Медведев на селекторном совещании правительства. По словам премьера, во всех регионах страны завершились проверки учебных заведений. Их в России 94 тысячи.

Уже в начале следующего месяца в ряде регионов откроются 76 школ нового поколения. Как отметил Дмитрий Медведев, процесс обучения в них будет наиболее современным - при поддержке цифровых технологий. Также правительство уделит внимание и старым учебным заведениям, где будет проведён капитальный ремонт, передает "ТВ Центр".

В ходе совещания Медведев призвал оказать всю необходимую поддержку школам, которые пострадали от наводнений и пожаров.

"Нужно сделать всё, чтобы дети из пострадавших регионов 1 сентября пошли в школу. Школы, независимо от того, где они находятся, старые они или новые, не должны нуждаться в чём-либо. От мелочей и заканчивая более серьёзными вещами. Я имею в виду и средства обучения: учебники и компьютеры, высокоскоростной интернет. Напомню, что только в текущем году на эти цели правительством выделено 3 миллиарда рублей", - заявил Медведев.

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