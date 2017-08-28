Врачи Боткинской больницы вернули пациентке зрение

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Всего 45 минут потребовалось медикам Боткинской больницы, чтобы вернуть пациентке возможность видеть. Чудо? Да, но за ним стоит профессионализм столичных врачей и технологии, которые теперь есть в клинике.

Спустя две недели после операции Ольга Комарова самостоятельно ходит. Потому что видит. В Боткинскую больницу она попала, практически уже лишившись зрения. Но не потеряв надежду на чудо. Оно было необходимо вдобавок к высшему профессионализму. Диагноз у пациентки был слишком непростым, передает "ТВ Центр".

"Она к нам поступила с катарактой самой высшей степени плотности - это так называемая бурая катаракта. Связки хрусталика, которые крепили его к внутренним стенкам глаза, они были более чем на половину лопнувшие. В результате чего хрусталик имел крайне нестабильное положение внутри глаза", - рассказал хирург-офтальмолог ГКБ им. С.П. Боткина Андрей Лапочкин.

Сам хрусталик был увеличен в размерах и смещен, что особенно затрудняло работу во время операции. А помимо этого еще и другой диагноз - глаукома и узкий зрачок, спаянный с передней поверхностью хрусталика. Было и еще одно обстоятельство. Второй глаз ослеп из-за глаукомы и не поддавался лечению.

"Это действительно тяжело. В том состоянии, в котором она поступила, тяжело брать таких пациентов на хирургический стол. И тяжела сама ответственность - брать единственные глаза", - отметил Андрей Лапочкин.

Риск был действительно высок. Но за 45 минут хирург сотворил чудо, о котором так мечтала Ольга Комарова. Уже на следующее утро после операции стало понятно - зрение значительно улучшилось.

"Я почувствовала, что я уже вижу лучше, чем я видела. Что меня удивило - очень ярко все. Настолько все ярко, что я просто удивилась - боже мой, как же это так? Настолько было все тускло. А сейчас даже свет яркий. Вот дневной свет для меня яркий. Лампочки горят - ярко. Цвета яркие", - говорит пациентка.

Несмотря на всю сложность ситуации, операцию удалось провести, не накладывая швов. Только с проколами. Поэтому и реабилитация очень быстрая. Спустя две недели глаз видит уже не на 5 процентов, а на 50.

Врачи настроены оптимистично. Уверены, что уже совсем скоро пациентка сможет даже читать.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".