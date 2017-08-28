В Москве проходит фестиваль "Спасская башня"

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Фестиваль "Спасская башня" в самом разгаре. Столица превратилась в одну музыкальную площадку: десятки духовых оркестров со всего мира приехали в Москву, чтобы продемонстрировать своё искусство. Причём, яркое шоу можно увидеть не только на Красной площади, но и в парках и скверах Москвы.

Волынка на Поклонной горе, да еще и в исполнении Кельтского оркестра собирает толпу поклонников. Привлекает слушателей звучание необычного инструмента или внешний вид участников, сказать трудно. Для зрителей главное - поскорее достать камеры и поделиться увиденным в социальных сетях, передает "ТВ Центр".

А выступление участников турецкого оркестра "Мехтер" - будто фрагмент исторического фильма с аутентичной музыкой. Самое необычное выступление – пожалуй, у китайских монахов из Уданшаня. Проходит оно в полной тишине, под шелест вееров.

В этом году в фестивале "Спасская башня" принимают участие оркестры из двенадцати стран. География традиционно охватывает все части света. Вечером им выступать на главной площади страны, но для них шествие по Поклонной горе вовсе не репетиция, а очень серьезное и ответственное выступление. Чтобы быть ближе к российским зрителям, даже разучили наши любимые песни.

А на Красной площади разворачивается другое действие. Это вечером она будет принадлежать военным оркестрам. Но сейчас там выступают совсем другие артисты.

На фестивале "Спасская башня" танцуют даже кони. Полюбоваться можно будет не только традиционными участниками. В этом году в Москву впервые приехал коллектив из Чили. Программу обещают по-настоящему зажигательной.

Лошадиные танцы под зажигательные испанские напевы. Причем, пуститься в пляс под эту музыку пытаются даже всегда серьезные рысаки из Президентского полка.

В ближайшую неделю столица превратиться в одну сплошную музыкальную площадку. Ежедневные представления будут проходить не только на Красной площади, но и в парках, и скверах Москвы. В этом году в связи с юбилеем фестиваля организаторы расширили количество городских площадок. А для тех, у кого не получиться посетить выступления участников фестиваля, смогут посмотреть незабываемую церемонию его закрытия 3 сентября в прямом эфире телеканала

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".