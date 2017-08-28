Глава МИД Германии обсудит в Вашингтоне антироссийские санкции

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Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Стороны, в частности, намерены обсудить санкции в отношении России со стороны Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в ближайшие часы вылетит в Вашингтон, где встретится с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя германского МИД.

"Министр иностранных дел ФРГ сегодня вечером отправится в Вашингтон. Госсекретарь Тиллерсон предложил господину Габриэлю провести личные переговоры. В числе тем будут международные кризисы, ситуация вокруг КНДР, Афганистан, обстановка в Катаре, соглашение по атомной программе Ирана, санкции США против России", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 2 августа подписал закон, расширяющий антироссийские санкции. Кроме того Вашингтон включил четыре физических и одно юридическое лицо из России в санкционный список против КНДР. С 23 августа в России приостановлена выдача неиммиграционных американских виз. С 1 сентября процедура возобновиться, но только в Москве. Ранее Москва заявила о сокращении штата американской дипмиссии до 455 человек.