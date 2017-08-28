В Перово таксист Uber ранил ножом другого водителя в ходе дорожного конфликта

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На востоке столицы водитель сервиса Uber в ходе дорожного конфликта ранил ножом оппонента. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Полиция разыскивает водителя такси.

На востоке столицы в ходе дорожного конфликта водитель сервиса Uber ранил ножом оппонента. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, на Зеленом проспекте в районе дома 39 во время дорожного конфликта водитель сервиса Uber, управлявший автомобилем Hyundai Solaris, нанес ножевое ранение другому водителю", - сказал он.

Подозреваемый скрылся с места происшествия, полиция ведет его розыск.