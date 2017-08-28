Forbes составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников

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По данным Forbes, самой богатой женой госслужащего стала супруга президента Татарстана – Гульсина Минниханова, за 2016 года она заработала 2,3 миллиарда рублей. На втором месте жена депутата Улан-Удэнского горсовета с 1,9 миллиардами рублей, на третьем- жена губернатора Брянской области , заработавшая 864 миллиона.

Forbes Woman составил рейтинг самых состоятельных жен российских чиновников по итогам деклараций о доходах за 2016 год.

На первом месте оказалась Гульсина Минниханова, жена президента Татарстана. За год она заработала 2,3 миллиарда рублей. В ее совладении находится компания "Лучано", куда входят отель, ресторан, спа и фитнес-клуб. Для сравнения, ее супруг Рустам Минниханов заработал в 2016 году 7,5 миллионов рублей.

Жена депутата Улан-Удэнского городского совета Раиса Бредний заняла вторую строчку рейтинга с 1,9 миллиардами рублей, что также превышает доход ее мужа – 903 миллиона рублей. Бредний работает управляющим директором в компании "Титан", куда входит около 40 продуктовых магазинов.

Третье место заняла жена губернатора Брянской области Ольга Богомаз. За прошедший год она заработала 864 миллиона, доход ее супруга – 3,6 миллиона рублей. Она является совладелицей фермерского хозяйства «Богомаз», производящего картофель.

В топ-5 вошли также супруга гендиректора «Ростеха» Екатерина Игнатова с 848,5 миллионами рублей и жена депутата Госдумы Алексея Николаева Елена Некрасова с доходом в 646 миллионов рублей.

Ранее Forbes назвал самых богатых чиновниц России. Первую строчку заняла депутат от "Единой России" Татьяна Соломатина. Парламентарий заработала более 56 миллионов рублей. На второй строчке расположилась вдова Анатолия Собчака Людмила Нарусова, представляющая Туву в Совфеде (28,7). Зампред Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") занимает третью позицию (24,5).

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