МЧС предупредило о шквалистом ветре в Москве 28 и 29 августа

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В столичном МЧС предупредили о приходе фронтальной зоны в Московский регион в ближайшие часы. Ожидается усиление шквалистого ветра до 17 метров в секунду. Такие условия продержатся в столице и Подмосковье до 29 августа.

В Московский регион в ближайшие часы придет шквалистый ветер до 17 метров в секунду. Он продержится в столице и Подмосковье до 29 августа, говорится на сайте МЧС по городу.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в связи с прохождением фронтальной зоны. Местами будет сильный дождь.

Во время непогоды возможно наполнение водой дорожного полотна, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП, повреждения линий электропередач и повал деревьев. Ведомство рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также, по возможности, переждать непогоду в капитальном строении.

Водители должны соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения.